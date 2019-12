Porto Alegre Morro da Cruz tem praça revitalizada devolvida à comunidade

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Obra entregue faz parte da restauração de cerca de 600 praças da Capital Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Os moradores do Morro da Cruz já podem aproveitar uma praça renovada, entregue nesta terça-feira (10), pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. Foi por esse local que começaram, em setembro, as revitalizações que vão chegar a cerca de 600 praças. Entre as melhorias, estão a ampliação da pracinha para as crianças, nova iluminação, academia ao ar livre, reforma da quadra esportiva e pavimentação.

O prefeito afirma que a conquista se dá graças às reformas apoiadas pelos vereadores. “Podemos garantir que a cada mês, a cada ano, daqui para a frente, a cidade vai melhorar, e todos vão perceber essas mudanças. Desde as questões de zeladoria, manutenção das vias, saúde, educação e segurança, serão melhorias graduais e de forma ininterrupta”, ressaltou.

“A gestão Marchezan trabalha para dar condições de investimento em serviços em todas as regiões da cidade. O Morro da Cruz é um exemplo disso. Revitalizamos uma praça que estava completamente destruída pelo tempo e abandono. Agora, a população pode fazer seus exercícios, descansar e curtir com a família dentro de sua própria comunidade”, disse o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

A praça Morro da Cruz tem 759 metros quadrados e está localizada na Travessa Vinte e Cinco de Julho, na Vila São José, na parte alta do morro. O investimento foi de R$ 111 mil. A coordenadora da Unidade de Manutenção da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), Aristela Venturini, falou sobre as obras realizadas e lembrou que a comunidade ainda pode enviar sugestões à prefeitura. “Foram feitas aqui uma série de benfeitorias que deram uma cara diferente à praça e a deixaram bem mais agradável”, comemorou.

A proposição de reforma da praça veio do vereador Hamilton Sossmeier. Em nome da Câmara Municipal, o vereador Mauro Pinheiro agradeceu pela restauração da área, frequentada por ele na infância.

“É gratificante ver o trabalho feito pela prefeitura na periferia, que vai mudar a vida de quem vive aqui. Lembro que na infância tínhamos que jogar bola na calçada ou caminhar em grupos até a praça mais próxima, pois não havia este cuidado com o lazer dos mais pobres”, recordou.

Já foram revitalizadas também as praças da Alfândega e Cândido Mendes. Outras oito, além do Parque da Redenção, estão em fase de manutenção. As obras são realizadas pela empresa Ecsam, por meio de contrato no valor de R$ 24,8 milhões, com duração de um ano. Os trabalhos são executados com gestão e fiscalização da Unidade de Conservação e Manutenção da SMSUrb.

