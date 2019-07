Morte de bugio por febre amarela

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou a terceira morte de macaco por febre amarela no Estado. O animal foi encontrado morto no dia 31 de maio em Indaial. A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos em áreas de matas e urbana. Com a morte do animal em Indaial, Santa Catarina já registra a terceira morte de bugios por conta da febre amarela.

