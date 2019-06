As autoridades do Camboja elevaram no domingo (23) para 17 o número de mortos e para 24 o de feridos no desabamento de um prédio em construção na cidade litorânea de Sihanoukville ocorrido um dia antes, enquanto continuam as buscas por sobreviventes entre os escombros. O desabamento do edifício de sete andares, de uma companhia chinesa, aconteceu no começo da manhã do sábado (22).

