27 de janeiro de 2020

Nesta segunda-feira (27), policiais rodoviários federais libertaram um motorista de aplicativo que foi sequestrado no início da manhã por quatro criminosos, na BR 290, em Eldorado do Sul.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu denúncia pelo telefone de emergência 191 sobre um possível sequestro de motorista de aplicativo. Os agentes identificaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem em frente à unidade operacional da PRF em Eldorado do Sul.

Os quatro criminosos haviam embarcado no veículo e ameaçaram a vida do motorista para que os levasse a Guaíba. Entre os criminosos, um deveria estar cumprindo prisão domiciliar. Com eles foi apreendida uma porção de cocaína.

Os quatro presos foram encaminhados à área judiciária local.

