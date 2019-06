Com o objetivo de orientar jovens a perceberem atitudes abusivas do namorado, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) lançou neste mês de junho a cartilha “Namoro Legal”. O guia, idealizado e escrito pela promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo Valéria Scarance, contém sete dicas práticas sobre relacionamentos tóxicos.

