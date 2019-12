Notas Brasil MPF investiga caso de Ricardo Salles com comercial da Chevrolet

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

A polêmica sobre a Chevrolet criada nas redes pelo ministro do Ambiente, Ricardo virou inquérito civil. O Ministério Público Federal abriu um procedimento para apurar a postagem, de julho, em que Salles divulgou um comercial da montadora no Twitter. O post dele reproduzia e elogiava o vídeo da fabricante, cujo narrador criticava quem reclama da crise do país.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário