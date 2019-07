Mulher agredida ao lado do filho durante Gre-Nal 421 é identificada, mas não quer comentar sobre assunto

Neste sábado (20), durante o Gre-Nal 421 ocorrido no Beira-Rio, uma torcedora gremista, acompanhada de uma criança, balançou uma camiseta do Grêmio. Porém, alguns colorados não levaram a brincadeira na esportiva e entenderam como provocação. Uma mulher, acompanhada de três homens, foi confrontar a torcedora, como mostram imagens de um vídeo que circula pelas redes sociais:

O Grêmio já conseguiu a identidade da torcedora que foi agredida. Thiago Floriano, integrante do Departamento do Torcedor Gremista, conseguiu conversar com mulher na manhã deste domingo (21).

Por enquanto ela não autorizou a repassar o contato dela para imprensa, está tentando se situar com a repercussão gigantesca, mas disse que no momento certo irá se manifestar. — Thiago Floriano (@ThiagoFloriano_) July 21, 2019

Vamos viabilizar o contato com os atletas que se preocuparam com ela e com a criança. — Thiago Floriano (@ThiagoFloriano_) July 21, 2019

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, se manifestou sobre o caso em sua conta do Twitter:

