Uma mulher de 29 anos ficou ferida após ser agredida com um peso de academia, durante uma briga com o companheiro, ocorrida na segunda-feira (21), dentro de casa, na cidade de Jacobina, região norte da Bahia. Aline Tinel e o marido, Antônio Marcos de Oliveira, discutiam, quando o homem jogou um peso de academia contra a mulher, que foi atingida no rosto.