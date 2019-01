Nessa sexta-feira, a Polícia Civil de Novo Hamburgo prendeu em flagrante uma mulher por estelionato, organização criminosa e falsa comunicação de crime. Moradora de Viamão, ela havia contado com a ajuda de comparsas para simular o próprio sequestro no Vale do Sinos, a fim de forçar o marido a pagar resgate de R$ 300 mil, mas acabou desmascarada pelos investigadores.

