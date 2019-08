No inicio da madrugada deste sábado (24), uma mulher foi atropelado por um motociclista na BR-116, em Canoas. Informações preliminares passadas pela Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava atravessando a rodovia em um local não permitido quando ocorreu o atropelamento. O acidente aconteceu no km 265, no sentido Interior – Capital.

O condutor da moto foi levado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Deixe seu comentário: