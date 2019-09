Mulheres garantem ao Brasil recorde de ouros e medalhas em Jogos Papan-americanos

As mulheres da delegação brasileira foram as premiadas nos Jogos de Lima, no Peru, por levar o Brasil ao recorde de medalhas e também ao número de ouros em Parapan-americanos. Logo pela manhã, a nadadora Cecília Araújo venceu os 100 metros livre classe S8 e deixou o País com 258 pódios na capital peruana. As informações são do portal Terra.

A marca dourada não demorou a sair. A responsável por garantir ao Brasil 110 vitórias na competição foi curiosamente a caçula da delegação, Mikaela Almeida, do badminton, de apenas 16 anos. A jogadora venceu os quatro jogos que disputou da classe SU5 e ficou com o ouro. A vitória que garantiu a medalha foi em cima da peruana Laura Puntriano por 2 sets a 0, com parciais de 21/3 e 21/4.

Até então o melhor desempenho do Brasil em Parapans foi em Toronto-2015 com 257 pódios, sendo 109 ouros, 74 pratas e 74 bronzes. O número de conquistas em Lima ainda deve aumentar, já que as competições terminam apenas neste domingo. Certo apenas é que esta já é a melhor campanha do País em um evento como este e que a hegemonia no quadro de medalhas está mantida.

Conforme esperado, a delegação brasileira sobrou em Lima e atualmente tem o dobro de medalhas do que os Estados Unidos, o segundo colocado. Vale lembrar que os norte-americanos em muitas modalidades preservam os principais atletas, pois têm como prioridades as competições mundiais e a Paralimpíada.