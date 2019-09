Mythago finaliza maior campanha publicitária já feita no Sul do Brasil

Eleita Melhor Produtora do Ano do Rio Grande do Sul nos anos de 2018 e 2017 pela ARP (Associação Riograndense de Propaganda), a Mythago, dos sócios Mocita Fagundes e Tarcísio Filho, finalizou neste mês de setembro a maior campanha publicitária já feita no Sul do Brasil, e uma das maiores já produzidas no país. Criada pela agência Morya para o Sicredi, “Histórias que fazem a diferença” retratou a coragem e o empreendedorismo de 26 brasileiros e brasileiras de nove estados.

“Eu tive uma explosão de sensações na entrega desta campanha. Chorei muito de emoção, de entrega, de gratidão. Agora, as histórias dos personagens fazem parte da minha história”, disse Mocita, que assinou a direção de cena. A campanha, com 13 filmes de 1 minuto exibidos em rede nacional e outros 13 de 2´45min para internet e redes sociais, foi executada durante quase seis meses, entre pré-produção, captação, edição e finalização.

“Foi um projeto que transcende as filmagens, a produção do dia-dia que estamos acostumados a fazer. Foi uma imersão pelo Brasil”, relembra Diogo Santoro, também diretor de cena. A captação de cases foi o momento mais intenso do projeto.

De maio a agosto deste ano, uma equipe de oito pessoas percorreu 62 mil quilômetros, em nove Estados, totalizando 50 horas semanais de gravação e 100 diárias de produção. Foram visitadas Cambará do Sul (RS), Fortaleza (CE), Moreira Sales (PR), Belém (PA), Alta Floresta (MT), Urutaí (GO), Vila Bela Santíssima Trindade (MT), Sorriso (MT), Vila Flores (RS), São José dos Pinhais (PR), Lucas do Rio Verde (MT), Caiçara (RS), Pantanal da Nhecolândia (MS), Imbituba (SC), Diamantino (MT), Marília (SP), Campo Grande (MS), Maringá (PR), Victor Graeff (RS), Feliz (RS), Boituva (SP), Campestre da Serra (RS), Realeza (PR),

Para chegar nos personagens da vida real, os profissionais pegaram 49 vôos, andaram por estradas de chão, por barcos em rios e lagoas, estiveram em praias e florestas. “O tempero forte de cada região, o sotaque carregado, a forma de se vestir, as crenças, tudo era muito diferente, mas algo ali era muito parecido: todas as pessoas tinham muita história, muita verdade”, disse Santoro.

Além dos filmes, as histórias foram para outros canais de comunicação, como internet, redes sociais e mídias impressas. Mais de 160 milhões de pessoas foram impactadas com a campanha. “O resultado da campanha ficou muito acima das expectativas. Foi um sucesso absoluto, tanto para para os colaboradores, que se sentiram valorizados, quando para os associados que participaram da campanha, que também se sentiram relevantes em suas comunidades. E o Sicredi já pensa em fazer uma segunda edição da campanha”, explicou Greg Leal, diretor de criação.

