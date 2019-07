Na próxima semana, frio permanece e chuva retorna no Rio Grande do Sul

Nos próximos dias, o frio permanece e chuva retorna ao estado, conforme o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Entre esta sexta-feira (12) e domingo (14), o deslocamento de uma frente fria provocará chuva nas demais cidades gaúchas, com possibilidade de temporais isolados. A partir da segunda (15), o ingresso de uma nova massa de ar frio e seco afastará as instabilidades e garantirá o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, mas provocará queda nas temperaturas, com mínima de 5°C e formação de geadas em grande parte das regiões.

