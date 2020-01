Esporte Na sua estreia no Gauchão, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Caxias em casa

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

O próximo jogo do Tricolor será no domingo (26) diante do Brasil de Pelotas. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Começou o Gauchão 2020. O Grêmio fez sua estreia na competição na noite desta quarta-feira (22), na Arena, diante do Caxias e teve novidades na formação. Com os recém-chegados Victor Ferraz, Lucas Silva e Vanderlei em campo, o Tricolor acabou superado pelo placar de 2 a 0.

A partida iniciou movimentada, com as duas equipes se movimentando bem. Aos 7 minutos, o Grêmio criou sua primeira chance pelo lado direito de ataque, com Alisson achando Patrick na grande área. O meia recebeu, fez uma jogada individual e tentou o cruzamento, mas a zaga fez o corte e mandou pela linha de fundo. Mas o Caxias respondeu com efetividade dois minutos depois, quando em um erro na defesa gremista, Gilmar acionou Tilica que tirou da zaga e do goleiro, mandando para o fundo do gol, abrindo o placar.

Outro lance de perigo do Tricolor saiu aos 22’, quando Lucas Silva recebeu um passe na meia direita e arrematou de longa distância, finalizando com perigo em direção a meta defendida por Marcelo Pitol, mas a bola passou por sobre a meta. Logo em seguida, depois de boa jogada coletiva, Cortez recebeu na esquerda, foi a linha de fundo e cruzou rasteiro, mas a bola acabou saindo.

Uma das últimas jogadas perigosas da etapa inicial saiu aos 40 minutos, quando o Caxias chegou novamente com Tilica, que saiu em velocidade, invadiu a área e tentou passar por Vanderlei, mas acabou caindo e perdendo a jogada. Já o Grêmio também ameaçou na reta final, com Everton dentro da área, finalizando a gol – Marcelo Pitol fez a defesa.

O segundo tempo seguiu disputado e mesmo com maior posse de bola durante os primeiros minutos, a equipe gremista teve dificuldades para criar. Aos 7’, Victor Ferraz fez uma boa jogada individual, invadiu a área e serviu Everton – o atacante finalizou, mas carimbou a zaga do Caxias. Já o time da serra reagiu ao ataque com Ivan, que fez um cruzamento na área para Gilmar – ele mandou de cabeça e a bola passou raspando a trave esquerda da meta defendida por Vanderlei. A melhor chance do Tricolor saiu aos 12’, dos pés de Lucas Silva, que mandou uma bomba, obrigando Marcelo Pitol a operar um milagre.

O Caxias ampliou o placar aos 19’, em uma cobrança de falta, em que Ivan mandou direto para o fundo das redes. O Grêmio buscou a reação e tentou com uma jogada pela direita, em que a bola foi alçada na área e Alisson desviou de cabeça, mas Pitol fez novamente a defesa.

Já 37 minutos, após cobrança, Alisson finalizou forte, mas Pitol conseguiu fazer mais uma grande defesa. Na jogada seguinte, Everton chutou, Luciano desviou de cabeça e de novo, o arqueiro do time da serra bloqueou.

Com o resultado, o Grêmio não soma pontos na primeira rodada. O próximo confronto será no domingo (26), diante do Brasil de Pelotas, às 16h, no Bento Freitas.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Lucas Silva (Isaque), Alisson, Patrick (Ferreira) e Everton; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.

Caxias: Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano (Yuri) e Carlos Alberto; Juninho Potiguar (Vinicius Baiano), Diogo Oliveira e Tilica (Bruno Ré); Gilmar. Técnico: Lacerda.

Arbitragem: Leandro Vuaden, auxiliado por Leirson Peng Martins e Mateus Rocha.

