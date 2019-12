Armando Burd Não dá para admitir a cobrança de mais um imposto

Por Armando Burd | 20 de dezembro de 2019

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lidera corrente contra criação de novo imposto. (Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil)

Bastou o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que estava em cogitação a fórmula tradicional de criar novo imposto para tapar rombos e surgiram reações. A mais forte foi do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Afirmou ontem que não há espaço para aprovação e que se trata de uma CPMF com outro nome, tendo o agravante de atingir o cidadão mais simples.

A mesma tentativa ocorreu em abril deste ano e o presidente Jair Bolsonaro bateu nos dedos de Guedes. A expectativa é que repita o gesto.

Terminou o prazo

Senadores e deputados federais assumiram formalmente, ontem, o compromisso de dar prioridade à reforma tributária em 2020. Não há mais desculpas para adiar o projeto que se arrasta há mais de 20 anos. O sistema atual é disfuncional. Mais dia, menos dia, vai quebrar o país.

Incerteza

Assessores do Palácio Piratini tiram a temperatura dos oito deputados do MDB. Querem ter a certeza de que a bancada votará a favor do projeto que altera o Plano de Carreira do Magistério. A única garantia é de que o atual formato determinará divisão: quatro votos a favor e quatro contrários.

Causa e consequência

Tecnocratas do governo estadual costumam elaborar projetos, enviados à Assembleia Legislativa para decisão em regime de urgência. Ignoram que deputados da base aliada, todos os finais de semana, percorrem regiões para ouvir, registrar pedidos, fazer diagnósticos e correr atrás de soluções. Nos roteiros, são questionados sobre os motivos de muitas propostas. Como as equipes técnicas habitam em torres de marfim, não explicam de forma adequada. Resultado: os deputados não têm argumentos e ficam irritados.

Projeto travou

De especialistas do setor costuma-se ouvir que “o turismo em Porto Alegre bateu no teto”. O impulso se daria com a construção de um grande Centro de Convenções.

Atendendo a apelos, a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2012, reservou 60 milhões no PAC Cidades para a obra. Havia passos preliminares a serem dados por órgãos públicos. Começou, então, a novela que ainda não se encerrou. O dinheiro chegou a estar depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal e nada do projeto.

Surpresa

Com investimento que poderá chegar a 200 milhões de reais, esta semana o Ministério do Turismo anunciou articulações, que já dá como certa, para a construção de um novo centro de convenções em Belo Horizonte.

O episódio lembra frase de Neném Prancha, técnico de futebol nas décadas de 1940 e 1950: “Quem pede tem preferência, quem se desloca recebe.”

Dá para acrescentar outra de Neném: “Jogador de futebol tem que ir na bola com a mesma disposição com que vai num prato de comida. Com fome, para estraçalhar.”

Basta substituir jogador de futebol por administrador público.

Tentativa de ganhar no grito

Com a falta de quorum para votar o projeto sobre cobradores de ônibus, a Câmara Municipal de Porto Alegre voltou, ontem, aos velhos tempos do tumulto e do desacerto.

Era um obstáculo

A Corsan vai inaugurar, amanhã, uma Estação de Tratamento de Esgoto em Capão da Canoa. O investimento atingiu 31 milhões e 982 mil reais com recursos da União e do FGTS.

Dezenas de projetos para a construção de edifícios dependiam da conclusão da obra e agora serão liberados.

Há 70 anos

A 20 de dezembro de 1949, o ministro de Viação e Obras Públicas, Clóvis Pestana, anunciou a abertura de concorrência para construção de túnel sob o rio Guaíba. Teria 1.007 metros de extensão e conclusão prevista para 1952.

Foi mais um projeto que encalhou. Anos antes, foi projetada a ligação de Porto Alegre com o mar. Não passou de uma onda.

É o que mais sabem fazer

Governos continuam aumentando impostos, pedindo sacrifícios dos contribuintes e mais aperto do cinto. Esqueceram que, de tantos furos, o cinto desapareceu.

