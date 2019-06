Não tivemos greve, mas ações violentas para intimidar pessoas

Não se viu greve ontem na Região Metropolitana e na maioria das cidades brasileiras. O que saltou aos olhos da população foram atos de extrema violência para atemorizar e coagir trabalhadores a não alcançarem seus locais de trabalho. O Trensurb, o metrô da Região Metropolitana, por exemplo, sofreu um ataque de criminosos que tentaram colocar fogo nos trilhos. Mais tarde, viu-se que os criminosos eram empregados da própria empresa. Em Alvorada, um policial militar, atingido com uma pedrada no rosto, foi internado em estado grave. Ao fim do dia, como de hábito, os ativistas reclamaram da “violência policial”.

Agora presidente, Bolsonaro retorna a Santa Maria

A primeira visita do então deputado federal Jair Bolsonaro a Santa Maria, há 26 anos, teve dois objetivos: receber uma homenagem da ASMIR (Associação dos Militares Reformados e Pensionistas) e apoiar a candidatura a deputado do seu amigo já falecido, o capitão Enir dos Reis. Homenageado num dia, e considerado persona non grata dias depois, Bolsonaro, pela veemência do seu discurso, conquistou ao longo dos anos, maioria dos brasileiros que o fazem chegar hoje a Santa Maria na condição de presidente da República.

Importância estratégica

A visita de Jair Bolsonaro a Santa Maria, ao lado do vice, o general Hamilton Mourão,que já comandou o CMS (Comando Militar do Sul) tem a ver com a importância estratégica da cidade: em Santa Maria está a segunda maior guarnição militar do País.

Condenado em três instâncias, Lula quer debater sua condenação

Condenado em três instâncias pelos ilícitos na reforma do triplex em Guarujá, e aguardando recurso de nova sentença das irregularidades no sítio de Atibaia – 12 anos e 11 meses – , Lula, ainda cumprindo pena em regime fechado, quer agora a inédita oportunidade de debater com o ex-juiz Sérgio Moro e com o procurador da Republica Deltan Dallagnol. A proposta, mesmo estapafúrdia, traz de volta o debate politico em torno das suas condenações.

Descumprindo ordem judicial

No caso dos metroviários, a paralisação geral contrariou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, determinou que 50% dos trens da Trensurb operassem desde às 5h30 de ontem. Por conta dessas ações criminosas, o Sindimetrô-RS terá de pagar multa de R$ 50 mil por exigência do TRT-4. Essa banalização no descumprimento de ordens judiciais,notadamente da Justiça do Trabalho, enfraquece cada vez mais essa justiça especializada.

Novo ministro já comandou no RS

O general de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, atual chefe do Comando Militar do Sudeste, com sede em São Paulo, que assume a Secretaria de Governo no lugar do general demitido Santos Cruz, já serviu no Rio Grande do Sul. Como general de Brigada, foi comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada em Pelotas .

Produtores querem trabalho para melhorar imagem no exterior

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária,o deputado gaúcho Alceu Moreira (MDB-RS), sugeriu ao ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma estratégia para melhorar a imagem do agronegócio no exterior. Foi durante o seminário “Diplomacia do Agronegócio” , onde Moreira fez um pedido ao ministro: “Temos uma legião de brasileiros, empresários ou não, morando em diversos países do mundo. Essas pessoas têm de ser aproximadas das embaixadas brasileiras. Reuni-las, sistematicamente, para falar da política internacional, colocá-las no contexto, pedir a cooperação para que o Brasil saia dessa grande crise que vive”.

Deixe seu comentário: