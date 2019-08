Narrador do SporTV critica a torcida do Flamengo e pede respeito na internet

O narrador do canal SporTV Daniel Pereira, o Dandan, se envolveu em uma polêmica com torcedores do Flamengo nas redes sociais. Durante a vitória rubro-negra por 2 a 0 contra o Internacional, na quarta-feira (21), pelas quartas de final da Libertadores, o narrador criticou a postura da torcida do Flamengo presente no Maracanã, comparando ao público de um teatro.

Na manhã desta quinta-feira (22), Dandan ainda publicou em sua conta pessoal no Twitter um pedido de “paz no coração” e “respeito” aos torcedores que criticaram os comentários nas redes sociais.

O narrador criticou a falta de apoio da torcida do Flamengo no duelo pelas quartas de final da Libertadores. Mais de 66 mil torcedores compareceram ao Maracanã. Depois, Dandan esclareceu que as críticas eram de momento.

Flamengo e Internacional disputarão a partida de volta pela quartas de final da Libertadores na próxima quarta-feira (28), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado precisará vencer por mais de dois gols de diferença para avançar na competição continental (2 a 0 leva a disputa para os pênaltis).

Inter

O Inter retornou a Porto Alegre nesta quinta-feira após a derrota para o Flamengo na Libertadores. A delegação colorada desembarcou na Capital gaúcha reafirmando a confiança na reversão do resultado, na próxima semana, no estádio Beira-Rio.

Por volta das 15h15min desta quinta, o vice de futebol do clube, Roberto Melo, foi o primeiro a passar pelo saguão do aeroporto Salgado Filho. No atendimento aos jornalistas, o dirigente falou sobre as dificuldades dos confrontos, mas destacou que a equipe tem condições de se classificar atuando em seus domínios. “Evidente que ficamos chateados. O jogo não era pra ser como foi, tínhamos o jogo controlado. Temos totais condições de reverter. Não vai ser fácil, mas temos condições.”

A confiança na reversão do resultado também foi destacada pelo presidente Marcelo Medeiros: “Até ontem [quarta] o Internacional estava invicto. Em dois erros, acabamos levando dois gols. A gente tem condição, não tem nada resolvido”.

Nenhum atleta falou com a imprensa. Assediados por alguns torcedores, os boleiros pararam e posaram para fotos.

Antes da decisão pela Libertadores, a equipe volta a campo no final de semana contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresenta nesta sexta-feira (23) no CT Parque Gigante.

