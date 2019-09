Nas alturas

O placar eletrônico Jurômetro chegou, ontem à noite, aos 400 bilhões de reais. Valor pago para sustentar a rolagem da dívida do governo federal desde 1º de janeiro deste ano.

Quando falta dinheiro para saúde, educação e segurança, muitos não sabem o motivo.

Fica tudo explicado

As despesas do Estado em setembro atingiram 51 bilhões e 387 milhões de reais. Informação liberada pela Secretaria da Fazenda até o final de quinta-feira. A arrecadação ficou em 48 bilhões e 519 milhões.

Tradição do jeitinho

Os jornais, no final de setembro de 1999, noticiaram: “O governo federal decidiu abrandar sua proposta de um novo modelo de cálculo da aposentadoria dos trabalhadores para garantir a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados.”

De concessão em concessão, o sistema chegou à penúria de hoje.

Distantes do fundamental

Como aconteceu em agosto na Câmara dos Deputados, o Senado vai aprovar a reforma da Previdência Social, na próxima semana, sem a apresentação de números. A expressão cálculo atuarial, indispensável quando se trata do assunto, não entrou no dicionário de Suas Excelências.

Setor em crescimento

Os levantamentos da Prefeitura para elaborar o Boletim Estatístico do Turismo em Porto Alegre, de 2018, foram concluídos ontem. Os principais dados:

1) O setor recolheu 27 milhões e 238 mil reais em tributos municipais.

2) O Centro de Informações atendeu 31 mil e 866 turistas: 28 mil e 872 brasileiros e 2 mil e 994 estrangeiros.

3) Na área de eventos, entre outros, foram 642 culturais; 154 esportivos; 134 gastronômicos; 112 shows e espetáculos; 108 feiras, exposições e congressos.

4) Seis embarcações levaram 99 mil e 273 passageiros para passeios pelo Guaíba.

5) Os ônibus para o City Tour pela cidade receberam 46 mil e 49 passageiros.

6) Com voos domésticos, o Aeroporto Salgado Filho registrou 7 milhões e 777 mil e 308 passageiros. Representou 2,63 por cento a mais do que em 2018. Para o exterior, foram 515 mil e 300, com acréscimo de 23,69 por cento.

O que falta

A Prefeitura de Porto Alegre precisa encontrar um local para embarque e desembarque de passageiros de ônibus de turismo. As áreas hoje utilizadas são improvisadas, sem estrutura e preferidas por pivetes que atacam turistas.

Não aprende

O Senado realizou audiência pública, esta semana, para analisar a qualidade do gasto público. A conclusão foi que precisa de constante monitoramento e avaliação para garantir a eficácia e eficiência na aplicação dos recursos. Deveria começar auto-aplicando a recomendação. Seu custo, este ano, ficará em torno de 4 bilhões e 500 milhões de reais.

O exagero do Senado comprova: o País não se constrói na Ilha da Fantasia.

Para obter sugestões

Integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que atualiza o Marco do Saneamento Básico, virão a Porto Alegre nesta segunda-feira. A reunião será na Assembleia Legislativa, às 14h.

Risco de virar a mesa

O julgamento do impeachment do presidente Donald Trump depende do Senado, onde o Partido Republicano tem 53 cadeiras do total de 100. Aparentemente, pode ficar tranquilo. Há, porém, a possibilidade de seis a oito parlamentares descontentes se vingarem do chefão.

Descendo a ladeira

A 28 de setembro de 1984, na carta de intenções ao Fundo Monetário Internacional, o governo brasileiro reconheceu que não vinha sendo eficiente no combate ao aumento do custo de vida. Acrescentou que a meta anunciada no começo do ano, de 194 por cento de inflação, não seria cumprida.

Cuidado com o que disser

Marqueteiro que prepara palestras para candidatos em Porto Alegre, incluirá um episódio que entrou para o folclore político.

Juarez Távora fazia campanha à Presidência da República, em 1955. Em um comício, no interior de Pernambuco, anunciou: “No meu governo, todo mundo vai ter de trabalhar.” Um eleitor gritou: “Ele nem ganhou e já começa a nos perseguir.”

Não perdem a chance

Depois de Rodrigo Janot revelar que mataria Gilmar Mendes e se suicidaria, as redes sociais são cáusticas, pedindo: “Janot, não desista de seu sonho.”

