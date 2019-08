Nasce a primeira terneira na 42ª Expointer

Os bichinhos estão começando a nascer na 42ª Expointer. Nesta segunda-feira (26), nasceu a primeira terneira, no Pavilhão do Gado Leiteiro. A pequena ainda não ganhou um nome, disse José Machado, funcionário responsável por todos os cuidados com os animais. De acordo com ele, a terneirinha da raça Jersey, deve pesar cerca de 30 quilos e nasceu às 8h. “O parto ocorreu tudo certinho”, comentou Machado. O criador da raça é Cláudio Neres Martins, que trouxe 11 fêmeas de Aceguá, e que agora, com o nascimento do animal, vai levar 12 fêmeas para casa.

“Já era para ter nascido antes da gente vir para a Expointer, só que atrasou para nascer e veio nascer aqui. Ela vai ser a única cria das vacas do seu Cláudio trazidas para cá, pois agora nenhuma mais está prenha”, comentou o cuidador dos bichos.

Mas não é só no Pavilhão do Gado Leiteiro que tem um novo bichinho. Dois cordeiros já estão chamando a atenção da garotada no Pavilhão das Ovelhas. Cecília Piegas, de apenas dois anos, veio de Pelotas e se encantou com os animais.

A pequena já tem contato com elas em sua cidade e mostrou não ter medo, pois até comida na boca das ovelhas ela deu.

O cuidador dos animais, Ismael Dias, falou que o criador das ovelhas, Luís Peregrini, trouxe oito bichos de Bagé. Segundo Dias, eles esperam por mais nascimento dos borregos durante a feira.

Deixe seu comentário: