Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Árvore de Natal foi uma das atrações mais visitadas. Foto: Cesar Lopes/ PMPA Árvore de Natal foi uma das atrações mais visitadas. (Foto: Cesar Lopes/ PMPA) Foto: Cesar Lopes/ PMPA

O Natal Alegre 2019 chega ao dia 25 com uma atração surpresa para comemorar a data. Dois cortejos com um grupo de 30 Papais Noéis e Noeletes serão realizados na Capital. O primeiro ocorre na Orla Moacyr Scliar, às 11h, partindo da Usina do Gasômetro; e o segundo, a partir das 17h na Redenção, entre a árvore de Natal e a Fonte Iluminada.

Natal na Redenção – Além do cortejo, o Natal na Redenção terá a apresentação do Grupo Show Fidaglos e Aristocratas, às 18h e, encerrando a programação de Natal no parque, às 20h, Cia Show 4. Todas as atividades são gratuitas.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, convida o público para participar dos eventos. “Ao longo de dezembro promovemos mais de 70 atividades, que agora serão coroadas com os cortejos natalinos. O público é muito bem-vindo para participar e registrar o momento”, diz Alabarse.

A produção do Natal da Redenção é da Best Entretenimento, em parceria com Mario Alberto Kleinowski. O patrocínio é do Trilegal, Motormac e Cyrela.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS e Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. A realização é do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

