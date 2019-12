Magazine Natal Alegre fará Papai Noel cair no samba

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Fidalgos e Aristocratas vai dar toque carnavalesco às festas de fim de ano. Foto: Luciano Lanes/PMPA Fidalgos e Aristocratas vai dar toque carnavalesco às festas de fim de ano. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Natal Alegre 2019, promovido pela prefeitura e entidades empresariais, preparou uma série de apresentações com o grupo show da Escola de Samba Fidalgos e Aristocratas. Os eventos gratuitos serão realizados no sábado (21), às 18h, no Terminal Triângulo; na quarta-feira de Natal (25), às 18h, na Redenção; e no sábado (28), às 18h, no Terminal Antônio de Carvalho.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, celebra a ação de Carnaval no Natal Alegre. “Unir essa manifestação popular tão importante que é o Carnaval com esse evento de grande sensibilidade, que é o Natal Alegre, é motivo de comemoração para a Cultura”, afirma Alabarse.

O presidente da escola de samba, André Duarte, conta que os shows terão a participação de 30 integrantes da Fidalgos e Aristocratas e promete agitar o público com o melhor do samba. “Vamos trazer o Carnaval para a celebração de Natal de Porto Alegre. Papai Noel vai cair na folia junto com o público”, comenta Duarte.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS, Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. Realização do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Serviço

Apresentações Grupo Show Fidalgos e Aristocratas no Natal Alegre

Sábado, 21, às 18h, no Terminal Triângulo,

Quarta-feira de Natal, às 18h, na Redenção

Sábado, 28, às 18h, no Terminal Antônio de Carvalho.

