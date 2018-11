Natal do ParkShopping Canoas inaugura com maior árvore da Região Metropolitana

A maior árvore de Natal da Região Metropolitana ilumina-se no próximo dia 16 de novembro, às 20h, inaugurando oficialmente o Natal do ParkShopping Canoas. Com 40 metros de altura – o equivalente a um prédio de 12 andares – a Árvore Iluminada está localizada no Parque Getúlio Vargas, onde permanecerá encantando o público até o dia 07 de janeiro de 2019. Equipada com tecnologia usada em espetáculos internacionais, seu sistema de iluminação em LED permite mais de duas mil combinações de luzes e cores. No dia 16, o acendimento da árvore acontece junto com a chegada do Papai Noel, em um espetáculo que terá ainda concerto da Orquestra Sinfônica da Ulbra e show das águas dançantes. O evento é aberto ao público e acontece à beira do lago, em frente ao ParkShopping Canoas.

