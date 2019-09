Natal Luz de Gramado será tema de decoração em shopping de Minas Gerais

O Minas Shopping, empreendimento com cerca de 300 lojas e média de um milhão de pessoas circulando mensalmente, receberá projeto de decoração inspirado no maior evento natalino do Brasil. O Natal Luz de Gramado será o tema do projeto que contará com investimento estimado em cerca de R$ 2 milhões, segundo a Gerente de Marketing, Ana Paula Alkmin. A montagem inicia dia 21 de outubro e ficará exposta no período de 3 de novembro a 2 de janeiro, incluindo decoração, show de acendimento, mídia e premiação.

A definição do tema do Projeto foi baseada em pesquisas pelo empreendimento. “O público mineiro é apaixonado e sonha em conhecer a cidade de Gramado”, conta Alkmin. Segundo ela, “o Natal Luz é muito conhecido em Belo Horizonte pela mídia e agências de viagens através das propagandas”.

As tratativas com a Gramadotur, autarquia municipal responsável pelo evento, iniciaram em janeiro através da diretora de eventos Iara Sartori, quando um grupo de gerentes de marketing da rede AD (administradora do Minas Shopping e que administra também 37 shoppings no Brasil) esteve em Gramado buscando informações sobre a possibilidade de a temática ser implanta em solo mineiro.

“Sabemos que o Natal de Gramado é o mais conceituado e respeitado do Brasil e porque não homenagear esta cidade tão linda com uma pequena cidade cenográfica criada exclusivamente para o Minas Shopping onde todos os elementos da decoração se referem à cidade? ”, relatou Ana Paula.

Todo o Projeto foi analisado e aprovado por uma comissão indicada pela Gramadotur e formada pela Secretária Adjunta de Turismo, Rosangela Potter, Secretária do Planejamento de Gramado, Carmem Piazzi, a Diretora de Decoração do Natal Luz, Claudia Casagrande, Cláudio Silveira, Arquiteto da Gramadotur e Telmo Gomes, Presidente do Conselho da Gramadotur. A Diretora de Eventos da Autarquia Gramadotur, Iara Sartori, destaca a importância da parceria: “Gramado e o Natal Luz ganharão muito em visibilidade, o público mineiro é muito forte em visitação a nossa Região, todos somam com isto, será uma grande promoção” disse a Executiva gaúcha.

Para a direção do Minas Shopping, “o público mineiro que ainda não conhece Gramado, terá a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da cidade e pequena parte do que é o Natal Luz – maior Natal do Brasil”.

No projeto de decoração está previsto a reprodução do pórtico principal da cidade, os termômetros, a Igreja, a fonte do amor eterno, a calçada da fama, o Palácio dos Festivais, a Árvore Cantante com os corais e as apresentações (similares) do Show de Acendimento. “Será um esplendoroso Natal Luz Minas Shopping Gramado onde o público certamente ficará ávido em querer conhecer a cidade de Gramado”, destacou entusiasmada a executiva do Shopping.

A gerente de Marketing disse ainda “o que nos levou a escolher o tema, além do ineditismo, visto que todos os shoppings trabalham sempre com os mesmos temas, foi a tradição do Natal, o verdadeiro espírito natalino que está ficando cada vez mais perdido em meio às decorações temáticas que muitas vezes não lembram em nada o Natal. O Natal Luz de Gramado é exatamente a tradição e o conceito verdadeiro do Natal”, conclui.

A programação do Natal Luz de Gramado oferece uma extensa programação ao longo dos 81 dias do evento. Destaque para os quatro novos grandes espetáculos: Illumination no lago Joaquina Rita Bier e o Desfile – A Magia do Noel e a Lenda do Bosque de Natal no ExpoGramado, além da nova versão do tradicional – e gratuito –Show de Acendimento, que acontece diariamente em frente ao Palácio dos Festivais.

Vale lembrar ainda que a programação gratuita conta com diversas atrações como a Trupe de Natal, Árvore Cantante, Parada de Natal, Vila de Natal, Tannembaumfest e os shows da Rua Coberta. O 34º Natal Luz de Gramado é uma realização da Gramadotur e promoção da Prefeitura de Gramado.

