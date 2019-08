Naturale lança granolas veganas

Alinhada com as mudanças dos hábitos alimentares dos consumidores que, em busca de qualidade de vida, estão optando por produtos mais saudáveis, a Naturale desenvolveu uma nova linha de produtos 100% veganos, a Supreme.

Inicialmente, será composta por três granolas especiais, em embalagens de 200 gramas e 400 gramas: Supreme Granola Origem, Supreme Granola Zero – sem adição de açúcar e Supreme Muesli.

A nova linha foi desenvolvida pelo setor de Engenharia de Alimentos da empresa, composto por engenheiros, nutricionistas e técnicos, além da diretoria, que faz questão de participar da criação de cada produto da marca. “Foi um processo rico e participativo, que teve o engajamento de profissionais de várias áreas da Naturale”, explicou a diretora de qualidade, Daniela Dolzan.

A executiva destaca que foram utilizadas, ainda, pesquisas realizadas na Europa e nas Américas, que apontaram tendências de mercado e de lifestyle focados em saúde. “Reunimos tudo isso e aplicamos critérios que estão no DNA Naturale, como: qualidade, sabor e a excelência da nossa aveia, que é a nossa base forte, nossa origem”, informou ela, que completou: “A união desses requisitos resultou em granolas com sabores fortes, intensos, grãos inteiros, mas, ao mesmo tempo, delicados ao paladar. Supremos”.

Entre os diferenciais das granolas veganas da Naturale estão o fato de não possuírem lactose e nem químicos, como conservantes, aromatizantes artificiais e corantes. São naturais, com grãos inteiros, frutas secas, sementes variadas, oleaginosas e canela para aromatizar. São fontes de fibras e possuem baixo % de sódio.

De acordo com o diretor comercial, Cristiano Dolzan, a Naturale, como o próprio nome sugere, a linha Supreme vai surpreender o consumidor. “Nosso objetivo é lançar novos produtos nesta linha, seguindo o mesmo conceito de natural, com foco na alimentação saudável. Com certeza, vem mais novidade por aí”, finalizou.

