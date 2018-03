Navegação interior ganha impulso no Rio Grande do Sul

O Contesc, terminal de navegação interior para contêineres do Grupo Wilson Sons, recebeu uma nova embarcação no início deste ano, para atender crescimento da movimentação de cargas entre Triunfo e o Tecon Rio Grande. Com capacidade de 150 TEU, a Trevo Roxo foi contratada da Navegação Aliança e vai operar junto com a barcaça Guaíba de 170 TEU, que ao longo de 2017 registrou índices de ocupação superiores a 95%.

Agora, o número de viagens entre o terminal localizado em Triunfo e o Porto do Rio Grande passa de duas para quatro saídas semanais. As principais cargas movimentadas são congelados, resinas, glicerina, utensílios ésticos, partes e peças, móveis, compensados e sucata. Os produtos – de importação, exportação e cabotagem – têm como origem ou destino as cidades de Farroupilha, Carlos Barbosa, Garibaldi, Caxias do Sul, Veranópolis, Cruz Alta, Lajeado, Serafina Corrêa, Triunfo, entre outras.

Inaugurado em , o Contesc se consolidou como solução logística para o mercado. Em 17 meses, ultrapassou a movimentação de 20 mil TEU e retomou o transporte de contêineres pelo Rio Jacuí. “Com o modal hidroviário, conseguimos alavancar projetos a custos menores, reduzir riscos de acidentes e avarias nas cargas, além de contribuir com a diminuição de emissão de gases do efeito estufa”, avalia o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti.

Entre os serviços disponibilizados pelo Contesc está a possibilidade de estufar e desovar produtos no armazém. Esse processo gera uma economia de até 20% para os clientes no transporte de cargas. A atividade, que começou em , registrou um total de 1.230 contêineres estufados até .

Como o Contesc opera integrado ao Tecon Rio Grande, os clientes importadores contam ainda com outra facilidade: os produtos podem chegar já nacionalizados ao terminal em Triunfo. As cargas são estocadas no armazém e, depois, distribuídas fracionadas ou completas aos clientes.

Antigo Terminal de Santa Clara Píer IV, a unidade foi reinaugurada com nome de Contesc, após sete anos fechado. Com capacidade de 100 mil TEU, o terminal está a 360 km do Porto do Rio Grande, em uma região com grande potencial no Rio Grande do Sul, um mercado de 180 mil TEU em um raio de 120 km.

