Nenhum brasileiro tem tanta influência quanto Neymar nas redes sociais

Nenhum brasileiro tem tanta influência quanto Neymar Jr. nos meios digitais. Um levantamento feito pelo Instituto Mapa e Mr.Predictions apontou o jogador do Paris Saint-Germain como o brasileiro mais influente por seus 180 milhões de seguidores nas redes sociais, bem à frente do segundo colocado, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, com perto de 80 milhões de seguidores. As informações são da revista Veja.

O estudo fez uma comparação com os presidenciáveis, que disputam a eleição em outubro deste ano, mas nenhum ultrapassou a marca de 10 milhões de seguidores na rede – exceto o apresentador Luciano Huck, que diz não ser candidato e tem 40 milhões de seguidores. Sozinho, Neymar tem mais que o dobro de influência do que todos os presidenciáveis juntos nas redes sociais.

Abaixo os dez mais influentes:

1°– Neymar – Jogador de futebol (180.849.653 seguidores)

2°- Ronaldinho Gaúcho – Jogador de futebol (78.876.167 seguidores)

3°- Kaká – Jogador de futebol (72.385.971 seguidores)

4°- Whindersson Nunes – Youtuber (52.396.079 seguidores)

5°- David Luiz – Jogador de futebol (51.464.159 seguidores)

6°- Marcelo – Jogador de futebol (50.945.901 seguidores)

7°- Anitta – Cantora (48.790.875 seguidores)

8°- Luan Santana – Cantor (45.053.533 seguidores)

9°- Paulo Coelho – Escritor (43.726.089 seguidores)

10°- Luciano Huck – Apresentador (42.762.535 seguidores)

Deixe seu comentário: