Rio Grande: alunos da Vila da Mangueira visitarão museus, cinema e biblioteca

Novas experiências de conhecimento serão proporcionadas a cerca de 200 crianças e adolescentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiz Galvão, na Vila da Mangueira, em Rio Grande, a partir da segunda quinzena de setembro, começando dia 19. Com o projeto “Outro Olhar – Vila Mangueira” patrocinado pela Braskem os alunos irão participar de atividades voltadas ao lazer, educação ambiental, história e arte. A programação desenvolvida em conjunto com a direção da escola inclui visitas a museus, bibliotecas, cinema, Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA), entre outros espaços. “Eles terão a oportunidade de conhecer o entorno onde vivem, vão ter outras perspectivas e desenvolver senso crítico. Irão passear, por exemplo, na vagoneta, que entra nos Molhes da Barra”, afirma Carla Joner, produtora cultural da Joner Produções e coordenadora do projeto.

Com essas vivências, os alunos terão um novo olhar sobre a cidade onde moram e uma percepção diferente da sua realidade, já que a escola está localizada em uma área de vulnerabilidade social e carente de infraestrutura. Até dezembro, serão realizados cinco passeios, em grupos de 40 alunos divididos por faixa etária, acompanhados por professores da escola, educadores ambientais, arte-educadores e historiadores.

O primeiro deles, marcado para o dia 19 de setembro, será ao Centro Histórico de Rio Grande. Lá, os alunos visitarão a Biblioteca Pública Municipal, o Mercado Público, a Igreja da Matriz Catedral de São Pedro e o Museu da Arte Sacra. As crianças do 4º e 5º ano serão acompanhados por professores, equipe executiva do projeto, além de educador ambiental do Caminho Marinho, arte-educador do Camarim Arte e Cultura e um professor de história. Para completar a jornada, haverá um piquenique na praça Xavier Ferreira, e também uma oficina de confecção de fantasias de tartaruga, realizada pelo Caminho Marinho. As peças serão entregues às crianças no evento de encerramento.

Entre as outras visitas programadas estão o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (NEMA), no Cassino, onde participarão de palestras e de um mutirão de limpeza com coleta de lixo nas dunas. O material será levado para sala de aula para realização de trabalho educativo de conscientização sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente. Os alunos também conhecerão o Espaço Estação Balnear e terão oportunidade de fazer cascos de tartarugas, com material reciclado, e depois pintar. Essa ação será também em parceria com o Projeto Caminho Marinho.

O passeio ao balneário Cassino terá visitação à Estação Férrea (Centro Cultural) e ao Cine Dunas, antigo cinema de calçada, onde os alunos assistirão uma sessão especial de cinema. Após, haverá piquenique na praça Didiú Duhá. A cada passeio, as turmas receberão boné, camiseta, mochila e lanche.

O encerramento das visitas será marcado por um evento de confraternização com alunos, professores, produtores do projeto e representantes da Braskem em dezembro. Na ocasião, será montada uma exposição de trabalhos elaborados em sala de aula a partir do que os grupos vivenciaram nas atividades. Desenhos, leituras poéticas, artesanato e música estarão na mostra para que o olhar, curioso e investigativo de cada um, seja compartilhado. “Para a Braskem, participar do projeto “Outro Olhar – Vila Mangueira” é contribuir para que estas crianças e adolescentes tenham um “Outro Futuro”, afirma o gerente de relações institucionais da empresa, João Freire.

