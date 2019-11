Neto do fundador da Gol é um dos sobreviventes de queda de avião na Bahia

Marcelo Constantino Alves, 26, neto de Nenê Constantino, fundador da Gol, é um dos sobreviventes do acidente de avião ocorrido na quinta-feira, 14, durante uma tentativa de pouso na pista de um resort em Barra Grande, na Bahia. Segundo a assessoria de imprensa da família Constantino, o neto do fundador da Gol está se recuperando e não tem nenhuma ligação com a empresa. A família não autorizou a divulgação de informações sobre o seu estado de saúde.

Neste domingo (17), famosos lamentaram a morte do ex-piloto da Stock Car Tuka Rocha e das outras vítimas do acidente. O piloto Felipe Massa foi um dos que homenageou o atleta. “Descanse em paz, Tukinha. Estou muito triste com a perda de um irmão como você e de outras pessoas que estavam juntos nesse trágico acidente. Você foi um herói em voltar para salvar a vida de uma criança que estava no avião. Que Deus te receba de braços abertos. Do fundo do meu coração. Muita força para seus familiares, para os que estão machucados e todos que estão sofrendo”, declarou.

A socialite Marcela Elias e sua irmã, a relações públicas Maysa Mussi, também faleceram no acidente. A atriz Marina Ruy Barbosa homenageou Maysa, de quem foi madrinha de casamento. A empresária Fabi Saad foi outra famosa que prestou homenagens às vítimas. Nas redes sociais, ela estendeu orações à família das irmãs.