“Neymar está bem, mas é cedo demais para voltar”, disse o técnico do PSG

O atacante Neymar, lesionado no pé direito desde janeiro, está se recuperando bem, mas ainda é “cedo demais” para voltar a jogar, afirmou neste sábado o técnico do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel.

“Neymar se sente bem, sem dores. Mas é cedo demais para falar numa volta aos gramados. Precisamos ter paciência. É difícil para mim, e é ainda mais difícil para ele. A única solução é ser paciente. Ele tem tempo para voltar, não quero definir uma data”, explicou o técnico alemão na véspera do confronto pelo Campeonato Francês contra o Toulouse.

Lesionado contra o Strasbourg em 23 de janeiro pela Copa da França, o atacante de 27 anos segue um tratamento conservador, evitando assim uma segunda cirurgia no pé direito em um ano. O PSG explicou no fim de janeiro que esperava ter Neymar de volta em até 10 semanas, ou seja, no início de abril.

Além do craque, Tuchel está sem outros cinco titulares para a partida deste domingo: Daniel Alves, Meunier, Di María, Cavani e Draxler. Do elenco principal, tem 14 jogadores de linha e dois goleiros à disposição.

Agenda com patrocinadores

A rotina de Neymar em atividades de patrocinadores foi ressaltada em reportagem do jornal francês Le Parisien. A publicação citou compromissos recentes do atacante como sessões de fotos com uma empresa de material esportivo, uma marca de relógios e uma grife de jeans. A assessoria do atacante brasileiro preferiu não se manifesta.

O Le Parisien usou um tom provocador e debochado no texto afirmando que Neymar “está se multiplicando por toda Europa”. Também mencionou a presença do jogador do PSG no carnaval e até a visita a Portugal durante o amistoso da seleção contra o Panamá.

A cobertura da equipe de filmagem da Otro, uma plataforma que oferece aos assinantes bastidores da vida de boleiros, foi descrita em detalhes. Somente no final da matéria o Le Parisien aborda a volta de Neymar aos gramados.

Lembra que em 13 de março o fisioterapeuta Ricardo Rosa declarou que os resultados do tratamento são excelentes. A reportagem informa que o planejamento é continuar a recuperação até autorização do departamento médico do PSG para retornar aos treinamentos. A previsão de voltar a jogar é estipulada para o final de abril, o que permitiria atuar pelo clube antes de se apresentar para a Copa América.

