Neymar foi a Barcelona para cobrar um bônus não pago pelo clube catalão

Depois de um verão intenso de negociações para uma possível volta de Neymar ao Barcelona, o atacante brasileiro, enfim, está de volta à Catalunha. Mas por outro motivo. Acompanhado do pai, o camisa 10 do PSG desembarcou nesta quinta-feira (26) na Espanha para uma audiência marcada para esta sexta-feira (27) que tratará do bônus exigido pelo jogador não pago pelo Barça.