Neymar não se apresenta ao Paris Saint-Germain e clube afirma que tomará medidas

A reapresentação dos jogadores do clube frances Paris Saint-Germain aconteceu nesta segunda-feira (08). Porém, um dos nomes de destaque do elenco – pelo menos para os brasileiros – não estava rpesente: Neymar. E não foram só boatos contra o craque que levantaram essa afirmação. O próprio PSG divulgou uma nota em suas redes sociais informando o ocorrido e dizendo que ” tomará as medidas apropriadas (tradução livre)”.

“Nesta segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Santos Junior foi convocado para a retomada das atividades do grupo profissional do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain constatou que o jogador Neymar Jr não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. Paris Saint-Germain condena esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela”.

Confira a publicação oficial:

Communiqué du club – Neymar Jr 📍 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2019

O pai do atleta afirmou que o clube já estaria informado do atraso do atacante, que se reapresentará apenas no dia 15, em função de compromissos do seu instituto.

A imprensa europeia comenta que o jogador estaria de saída do clube. Segundo a mídia local, Neymar retornará, em breve, para o Barcelona. O canal espanhol “Betevé” disse que o atleta viajará nesta semana ao país, para finalizar as tratativas.

Na última semana, Neymar foi um dos garotos-propaganda da nova camiseta do PSG, para essa temporada:

