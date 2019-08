Neymar pede a jogadores do Barcelona que pressionem os dirigentes do clube para contratá-lo

Neymar quer porque quer voltar ao Barcelona. Ir para o Real Madrid, só se não tiver outro jeito. Para isso, tem se movimentado bastante, junto com seu estafe. Mas, de acordo com informações de alguns órgãos da imprensa espanhola, acabou extrapolando, ultrapassando os limites.

O atacante tem conversado rotineiramente com os líderes do elenco do Barça – Messi, Suárez, Piqué –, e, de acordo com essas informações, anda se queixando a eles da falta de empenho dos cartolas catalães para recontratá-lo. Neymar teria convencido seus parças de vestiário a pressionar os dirigentes para que melhorem a proposta feita ao Paris Saint-Germain, para que os franceses enfim concordem em cedê-lo.

Apesar de ter assinado um contrato milionário de cinco anos com o PSG e ter cumprido apenas dois até agora, Neymar tem direito de se arrepender, de querer mudar de clube. Tem direito, também, de lutar para jogar onde entende ser o melhor para ele. Pedir ajuda para isso não tem nada demais. Só não pode ultrapassar o sinal.

Reclamar do empenho dos dirigentes, por considerá-lo insuficiente, é no mínimo imprudente. Os cartolas atuam do jeito que entendem ser o melhor para o clube, não para um jogador. É direito deles. E pressioná-los pode colocar tudo a perder.

Além disso, se os jogadores de fato pressionarem os dirigentes, vão criar um clima ruim no Barcelona, por causa de um único jogador. É passo largo para o insucesso do clube na temporada.

Outro problema: de acordo com a imprensa espanhola, Neymar ainda não renunciou aos cerca de 30 milhões de euros que julga ter direito por sua última renovação com o Barça, apesar de não ter cumprido aquele contrato até o fim. Ou seja, passa a impressão de que só está pensando nele, e que o clube é secundário.

Para alguém que já não é bem visto por boa parte da torcida, os movimentos de Neymar podem ser tiros nos próprios pés. Mesmo que venha a conseguir o que tanto quer, ou seja, ser recontratado pelo Barça.

Até porque, o fato é que Neymar não tem muitos interessados por ele, e não é somente pelo preço. Seu comportamento conta, e muito.

Pode restar-lhe apenas o Real Madrid. Isso porque Florentino Perez quer contratá-lo não é de hoje.

Mas, cá entre nós: alguém já leu, viu ou ouviu Zidane dizer com entusiasmo que gostaria de ter Neymar em seu grupo?

