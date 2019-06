Neymar quer voltar, mas o Barcelona não o procurou, diz o vice-presidente do clube

Diante de especulações sobre o possível retorno de Neymar, o vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, afirmou que o clube catalão não procurou o atacante do Paris Saint-Germain.

“Não estamos recrutando ninguém no momento, especialmente esse jogador, com quem não tivemos contato”, disse ele em uma entrevista coletiva. Cardoner afirmou também acreditar que o atacante brasileiro deseja voltar ao time do Camp Nou.

Após quatro anos no Barcelona, Neymar chegou ao PSG em 2017 pelo valor recorde de 222 milhões de euros (R$ 966,2 milhões em valores atuais). Com contrato até 2022, a sua missão é levar o time francês ao inédito título da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro, porém, vem enfrentando seguidas contusões e questionamentos sobre o seu comportamento.

Em entrevista à revista France Football no início de junho, o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, disse que “aqueles que não querem ou não entendem [o projeto do clube], vamos nos encontrar e conversar”.

“Ninguém o forçou a assinar aqui. Ninguém o empurrou. Ele veio sabendo que se juntaria a um projeto”, prosseguiu o dirigente, referindo-se ao atacante brasileiro.

Cortado da Copa América devido a uma lesão no tornozelo direito durante o amistoso contra o Catar, Neymar atualmente se defende de uma acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade.

Imóveis

Em meio à acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a um processo por sonegação fiscal que cobra R$ 69 milhões do atleta. Segundo um levantamento da Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas estão indisponíveis.

Duas mansões em um condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre os imóveis. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos, chamados pelo jogador de “parças”.

As mansões foram adquiridas pela família do jogador em 2011, mesmo ano em que o atleta recebeu adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona. O valor pago pela família do atleta foi de R$ 7 milhões pelas duas casas. Hoje, o valor de mercado das duas casas totaliza R$ 14 milhões.

Deixe seu comentário: