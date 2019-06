Neymar segue em contato com a Seleção Brasileira e é defendido por companheiros do PSG

Neymar acabou cortado da Copa América por causa de uma lesão no tornozelo direito. Apesar de ser reconhecido como melhor jogador da Seleção Brasileira, o tumulto que se transformou a vida particular do atacante em função de uma acusação de estupro já estava afetando o ambiente da equipe de Tite a ponto de um afastamento ser aventado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Sem o camisa 10, percebe-se uma concentração maior das atenções apenas em cima do futebol em si, do que se vê em campo e da preparação da Seleção nessa Copa América. Até mesmo os jogadores percebem uma mudança de comportamento nas entrevistas.

Marquinhos falou sobre o novo cenário, mas evitou concordar de que o corte de Neymar pode acabar sendo benéfico para a Seleção Brasileira nesse momento. “A gente pede para que quando ele esteja aqui fala-se só de futebol também. A gente sabe tudo que envolve a vida dele, o quanto ele é o centro das atenções, estamos acostumados com isso. No PSG (Paris Saint-Germain) é assim, aqui também é assim”, destacou o zagueiro do time francês.

“Acho que de jeito nenhum a saída dele é benéfica para o grupo, porque ele é um jogador que num jogo como esse ele pode criar uma oportunidade, desbloquear algum espaço dentro de campo, mas já que ele não está aqui nós temos de fazer sem ele. É isso que estamos tentando fazer, dar confiança para essa galeria da frente”, concluiu o beque.

Thiago Silva, amigo pessoal de Neymar e capitão do PSG, foi além. Lembrou da falta que seu companheiro fez no momento mais crítico do clube na temporada e revelou um bastidor da Seleção antes da estreia contra a Bolívia.

“Neymar é indispensável para qualquer equipe, tanto para o Paris Saint-Germain quanto aqui. Fomos eliminados pelo Manchester na Liga dos Campeões, acredito que muito em fato do Ney não estar em campo. É outra coisa. Mas, tanto o Everton quanto o Neres fizeram um bom jogo. É disso que estamos precisando. Fortalecer cada vez mais. O Ney está no nosso grupo de whatsapp, mandou uma mensagem bem positiva para a gente, desejando sorte. Espero que ele volte ainda mais forte”, avisou.

Arthur

Neymar foi defendido pelo volante Arthur. “Sabemos que mentira tem perna curta, que o bem sempre vence o mal e não foi diferente dessa vez. Sei que foi uma coisa chata de falar. No meu ponto de vista, quanto mais falar é pior. Era isso que ela queria. Mídia, badalação. E ela conseguiu. Sabemos que as notícias polêmicas têm mais audiência. O quanto menos importância para isso, melhor para todos”, completou.

Quando perguntado sobre o estado emocional de Neymar após a acusação, Arthur disse que ele ficou bastante abalado, mas ponderou novamente que os fatos vão ser esclarecidos. “É algo difícil de lidar. Ele ficou muito chateado, uma acusação dessa não tem cabimento. Importante que todos estão juntos com ele, que os fatos estão sendo esclarecidos. Quando mais a gente falar, melhor para quem acusou. Ela queria audiência, dar entrevistas, ganhar seguidores. Vamos acabar com esse assunto”, finalizou.

Deixe seu comentário: