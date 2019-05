Nico López fica de fora da lista de convocados do Uruguai para a Copa América

*Valéria Possamai

O Uruguai divulgou nesta quinta-feira, a lista dos 23 nomes convocados para a disputa da Copa América. O atacante do Inter, Nico López, acabou não relacionado pelo técnico Óscar Tabáres. Dos jogadores que atuam no Brasil, apenas De Arrascaeta, do Flamengo, foi chamado para servir à Seleção.

🇺🇾 Confirmado el plantel de 23 futbolistas de @Uruguay para la #CopaAmérica Brasil 2019.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/tl9MYy6JIX — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 30, 2019 *estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

