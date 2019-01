No mês do queijo, sommelier dá dicas de harmonização com vinhos

O mês de janeiro é considerado o mês do queijo. E, embora combiná-lo com vinhos seja uma tarefa simples, criar harmonizações em que seja possível aproveitar ambos os sabores requer atenção às características. Para isso, Manu Bordeaux, sommelier da Wine, dá três sugestões de harmonizações de queijos com vinhos.

1) Queijo Brie com geleia de morango + espumante Louis Bouillot

O espumante tem boa acidez, aroma e sabor de frutas vermelhas, por isso essa harmonização é perfeita. A combinação harmoniza muito bem com a gordura do queijo.

2) Queijo Gorgonzola ou Roquefort + Calyptra Sol Vita Late Harvest

Essa combinação é bastante interessante, porque o Calyptra é um vinho bem licoroso e com alta acidez. O amargor desses dois tipos de queijo harmoniza com o doce do vinho, que tem uma textura mais sedosa.

3) Queijo Minas curado + Dark Horse Pinot Noir 2016

Essa harmonização é muito boa, porque a uva utilizada para fazer esse vinho tinto é a pinot noir, que é bastante leve e de sabor frutado. Logo, a leveza do vinho combina perfeitamente com a leveza do queijo.

Especialistas apontam que o queijo é um dos alimentos mais antigos produzidos pelo homem e estimam que, atualmente, existem mais de 4.000 tipos diferentes pelo mundo. Suas classificações podem ser feitas baseadas na textura, maturação, tratamento e intensidade. E todos esses fatores influenciam no resultado do produto. Logo, para cada tipo de queijo existe um vinho ideal.

Para muitos, inclusive, a combinação entre queijos e vinhos é uma das mais perfeitas possíveis. Cada tipo de queijo tem um estilo de vinho que se encaixa perfeitamente na harmonização.

