Acontece Noite de Prêmios SUCESU-RS reconheceu destaques da TIC do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

O evento ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, recebeu convidados, autoridades e imprensa e premiou nomes em diferentes categorias Foto: Cleiton Santos/Divulgação Foto: Cleiton Santos/Divulgação

A SUCESU-RS celebrou na noite de quinta-feira (28) os destaques do setor de TIC do Rio Grande do Sul em 2019, na tradicional Noite de Prêmios SUCESU-RS. O evento ocorreu na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, recebeu convidados, autoridades e imprensa e premiou nomes em diferentes categorias.

Eugenio Romanini, presidente da SUCESU-RS, falou sobre as conquistas e desafios do ano. “Há dois anos estamos trabalhando o tema da transformação digital e esse ano o foco foi em negócios disruptivos e pessoas, porque não podemos mais falar em tecnologia sem falar em pessoas, em como desenvolver habilidades de relacionamento para que a aí sim a tecnologia seja inovadora e traga os resultados que queremos”, destacou.

Ele falou ainda que entre as ações do ano da entidade, considera a criação dos Grupos de Negócios – GN’s SUCESU-RS uma das mais relevantes, pois com eles veio o convite para pessoas que não são da TI participarem dos debates, trazendo maior integração. Este ano, foram criados quatro GN’s, que se reúnem mensalmente para debater Varejo; Saúde; Governo Digital e Agronegócio.

A aproximação com a academia também foi outro ponto importante do ano, com a criação do evento “Carreiras de SUCESU-RS”, em que profissionais experientes de TIC foram até universidades conversar com estudantes para falar sobre o mercado e seus desafios. A SUCESU-RS encerrou 2019 com a realização de 65 eventos, entre seminários e encontros de grupos, reunindo quase 5 mil pessoas para debater tecnologia e seus impactos na sociedade.

Foram vencedores da Noite de Prêmios:

· CIO de SUCESU-RS – Roberto Nascimento.

· Personalidade de TIC de SUCESU-RS – Alexandre Trevisan;

· Empresa Inovadora em TIC de SUCESU-RS – Umov.Me;

· Empresa em Serviços de TIC de SUCESU-RS – Sensedia;

· Empresa de Infraestrutura de TIC de SUCESU-RS – Algar Telecom;

· Jornalista ou Veículo de Imprensa de TIC de SUCESU-RS – Julia Merker (Baguete);

· Prêmio GU DE SUCESU-RS – GUTS – Grupo de Usuários de Teste de Software

· Prêmio GU Inovação – RSJUG – Grupo de Usuários de Java do RS

· Prêmio GU DESTAQUE – GUIX – Grupo de Usuários de User Experience

· Prêmio Artigo de SUCESU-RS – Godo Rodolfo Goemann Jr, com o artigo “Disrupções ou sinergia?”

