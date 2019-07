Notting Hill apresenta novo cardápio

Na próxima terça-feira, dia 16 de julho, a partir das 19h, Pontes e a chef Pretta Santos, que assina todo o cardápio da casa, recebem seleto grupo de convidados para um evento exclusivo de degustação dos novos sanduíches, petiscos e pratos à la carte.

Entre as novidades que serão apresentadas estão os irreverentes baguetes Notting Hill, Westminster e Hyde Park, escondidinhos Sherlock’s, risotos variados, como o J.K. Rowling, que leva limão siciliano na receita, e o farfalle “matador”, James Bond. “O cardápio brinca com nomes de tradicionais pontos turísticos londrinos e personalidades, fictícias e reais, da cultura britânica”, explica o empresário, que completa: “Nossa ideia é sempre oferecer algo novo, por isso, nosso cardápio também mudará com frequência. Claro que sempre primando por uma gastronomia de alta qualidade e com muito sabor”.

