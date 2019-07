Nova campanha da Chevrolet S10 reforça a importância do agronegócio para o Brasil

A Chevrolet lançou ontem (28/07), sua nova campanha para a Chevrolet S10 2020, seguindo uma construção de marca para o segmento que destaca o mote #FeitaPraQuemFaz, criado pela Commonwealth//McCann, divisão da WMcCann dedicada exclusivamente ao atendimento do anunciante. O projeto busca estabelecer uma conexão e identificação com o trabalhador agropecuário, destacando sua importância para o País.

“O empresário do campo está buscando uma picape que, além de força, capacidade de carga e robustez, ofereça o mesmo nível de sofisticação e inovação que se encontra em novos produtos ou serviços do agrobusiness. Um dos diferenciais competitivos da S10 está nas tecnologias de conectividade com a oferta do multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema de telemática avançado OnStar, que permite ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone”, explica Hermann Mahnke, diretor executivo de Marketing da Chevrolet.

O setor, que é responsável por mais e 20% do Pib nacional, muitas vezes não se sente reconhecido, sendo alvo constante de críticas. Partindo desse princípio, a campanha integrada traz discussões atuais, mas mostrando o ponto de vista do trabalhador do campo, valorizando o seu trabalho e estilo de vida.

A campanha destaca que tem gente que adora reclamar de tudo, inclusive de questões que envolvem o setor agropecuário, como o tamanho dos orgânicos e qualidade dos produtos. Mas também reclama quando a produção não chega no mercado ou quando o produto fica mais caro. A mensagem enfatiza que as pessoas podem até reclamar, mas se depender do desempenho do trabalhador rural acompanhado da S10, irão sempre reclamar ‘de boca cheia’.

Haverá estratégia de mídia segmentada para o público, direcionada ao interior de SP, norte, nordeste e centro-oeste.

Forte e versátil, a S10 High Country possui a combinação de motor 2.8L Turbo Diesel de 200CV com 51 kgfm de torque, câmbio automático, tração 4×4 e direção elétrica, além de contar com itens de segurança e alta tecnologia a bordo como OnStar, que oferece uma série de serviços visando segurança e praticidade dentro ou fora do veículo e Chevrolet MyLink, que possui integração completa com Android Auto e Apple CarPlay.

