Nova diretoria do Sinepe/RS toma posse de mandato

O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) realizou, em sua sede, o evento de posse da nova diretoria da entidade na noite dessa quinta-feira (12). A chapa única, liderada por Bruno Eizerik, recebeu 99,4% dos votos válidos, enviados pelas instituições de ensino privado do estado entre os meses de agosto e setembro. A nova diretoria é composta por 20 integrantes, que representam a educação básica e o ensino superior, bem como instituições da capital e do interior. Este será o terceiro mandato de Eizerik na presidência, juntamente com os vices Osvino Toillier e Oswaldo Dalpiaz, e vai se estender até 2022.

De acordo com o sindicato, serão orientadas ações por três pilares: inteligência estratégica, representação política e suporte pedagógico. Segundo Eizerik, o papel do Sinepe/RS é ser referência no setor educacional: “O nosso objetivo é constituir o Sindicato e as instituições por ele representadas em agentes de transformação da sociedade. Para isso, vamos manter os atuais projetos e investir em novos. Além disso, iremos aprimorar as nossas relações sindicais, trabalhar para defender os interesses dos nossos associados nas negociações coletivas e intensificar o contato com o associado, principalmente, com as Instituições de Ensino Superior”, explica.

O Sindicato representa 500 instituições de ensino particular no Estado, entre escolas, instituições de educação superior e mantenedoras. O setor atende cerca de 690 mil alunos.

