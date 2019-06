Nova edição do Fórum Regional ABAG acontece em Porto Alegre

Será promovida, pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), uma nova edição do Fórum Regional ABAG. Tendo como tema principal “Agronegócio Sustentável”, o evento ocorrerá na próxima sexta-feira (07), em Porto Alegre. Ele dá sequência a uma série de eventos regionais organizados pela entidade em várias partes do país.

Aberto ao público, o Fórum contará com a participação de especialistas em assuntos sobre o meio ambiente, lideranças setoriais do agronegócio e pesquisadores. A programação apresentará um painel sobre Inovação com mediação da jornalista Cris Silva e participação do diretor de Política Agrícola da Secretaria de Agricultura do RS, Ivan Bonetti; o pesquisador da Embrapa Trigo, de Passo Fundo/RS, José Denardin; e o assessor de Estudos Avançados de Inovação do Senar-RS, Renan Hein dos Santos.

Já o segundo painel será sobre Agricultura e Meio Ambiente e terá mediação do diretor executivo da ABAG, Luiz Cornacchionni. Dentre os participantes estarão: o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS, Nestor Bonfanti; a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do RS, Marjorie Kauffmann; e o professor da UFRGS, Pedro Selbach.

Serviço:

O quê? Fórum Regional ABAG – Desafios do Agronegócio Sustentável

Quando? 7 de junho, das 8h30 à 12h30

Onde? Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), na Praça Prof. Saint-Pastous, 125, bairro Cidade Baixa.

Inscrições gratuitas pelo e-mail: forum@abag.com.br e informações pelos telefones (11) 3285-3100 e 3149-8900.

