Nova fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro envolvendo funcionários do Banco do Brasil

Na manhã desta sexta-feira (27) a Polícia Federal (PF) deflagrou a 66ª fase da Operação Lava Jato. As autoridades cumprem oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em São Paulo (SP) e um em Natal (RN). As medidas foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O objetivo da ação é apurar crimes de lavagem de dinheiro praticados por doleiros e funcionários do Banco do Brasil, que atuaram para facilitar a realização de operações de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2014. As movimentações superaram R$200 milhões.

Conforme a PF, os suspeitos atuaram em benefício de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Os gerentes são vinculados a três agências do Banco do Brasil em São Paulo.

