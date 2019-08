A revolução em curso no Sudão entrou em uma nova fase na quarta-feira (21), com a posse de um primeiro-ministro civil e a formação de um conselho encarregado da transição à democracia após uma onda de protestos pôr fim ao regime do ditador Omar al-Bashir. Em cerimônia na capital, Cartum, o economista Abdalla Hamdok tomou posse como premiê.

