Nova parceria? Iggy Azalea faz publicação misteriosa e Pabllo Vittar responde

Por Isadora Aires

A cantora australiana Iggy Azalea postou um print de uma conversa pra lá de suspeita no Twitter dela ontem (21)! Na imagem publicada, alguém teria enviado uma mensagem para Iggy escrita “Enviado! Espero que você goste”. Em resposta, a cantora perguntou se a pessoa da mensagem queria “cantar em português no refrão ou fazer uma mistura entre inglês e português”. Isso animou os fãs brasileiros, porque tudo indicava que a parceria seria com alguém daqui, né?

Como legenda, a australiana questionou: “Quem poderia estar fazendo esse esquema comigo?”. Nisso, muitas respostas com o nome de Pabllo Vittar foram enviadas para Iggy! Tudo indica que os fãs estavam certos: um pouco depois, a própria Pabllo respondeu o tuíte de Azalea com alguns emojis! E não parou por aí: em seguida, Iggy fez um tuíte em português: “não mexe com a gente”. Será que é esse o nome do feat? Será que realmente teremos um feat entre as duas? Estamos curiosos!

🤤🤤🤤🤤🤤 — Pabllo Vittar (@pabllovittar) May 21, 2019

não mexe com a gente !!! — IGGY AZALEA 🎂 (@IGGYAZALEA) May 21, 2019

