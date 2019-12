Polícia Nove traficantes são presos em operação policial no interior do Estado

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Operação Android IV foi deflagrada no Noroeste do RS Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil e a Brigada Militar deflagraram, na manhã desta segunda-feira (23), a Operação Android IV com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Santo Augusto, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Nove criminosos foram presos. Os agentes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão. No decorrer das investigações, foram realizadas diversas apreensões de cocaína, maconha e crack pertencentes a uma organização criminosa.

