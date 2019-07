Novidade no Vale dos Vinhedos, o Tour do Whisky foca no turismo de experiência aos visitantes

O Vale dos Vinhedos não é só vinho. Desde 2015, o roteiro mais famoso do vinho brasileiro ganhou aromas de whisky, com a instalação da filial da Union Distillery Maltwhisky do Brasil, empresa que nasceu em Veranópolis (RS) e que carrega uma história de mais de 70 anos. Uma das principais fabricantes de malte whisky do Brasil agora abre suas portas para o turismo de experiência. Desde segunda, 1º de julho, a empresa está oferecendo visita temática guiada, além de colocar no mercado cinco whiskyes.

Genuinamente brasileira, a Union é a primeira destilaria do Brasil aberta ao turismo. Os visitantes podem conhecer as instalações e todo processo de elaboração do whisky. A planta é equipada com destiladores modernos e sistemas de segurança e controle que permitem operar dentro de padrões competitivos, assegurando o produto, reduzindo os riscos e preservando a beleza peculiar do local. Na sala dos destiladores, por exemplo, é impossível não se surpreender com o tamanho dos três exemplares, com capacidades que variam de 16 a 18 mil litros cada. Feitos de cobre, eles atingem uma altura de oito metros.

De lá, o passeio segue pela sala dos tanques de aço inox até chegar aos barris de carvalho americano, onde o aroma denuncia a atividade do local. São 10 mil barris somente na filial e outros 10 mil na matriz. A experiência encerra no varejo, onde é oferecida a degustação de quatro rótulos. O valor por pessoa é R$ 40 e inclui uma taça personalizada de cristal que o turista leva como lembrança. No local, também é possível adquirir os whiskies e os vinhos licorosos, além de acessórios.

“Criamos um tour que vai levar cada visitante a viver uma experiência única e completa, mergulhando no mundo do whisky, num cenário deslumbrante no Vale dos Vinhedos. E fizemos isso apoiados numa das mais modernas estruturas de destilarias do mundo. Esperamos que os visitantes aprovem e saiam daqui surpreendidos, com memórias que levarão para toda a vida”, destaca o diretor Executivo da empresa, Luciano Borsato.

Com uma capacidade anual de produção de 3 milhões de litros, a Union Distillery exporta para diversos países, com destaque para o Japão. Entretanto, o maior destino continua sendo o mercado interno que abocanha uma fatia significativa de 70% do total da produção.

Nesses quatro anos no Vale dos Vinhedos, a filial deu um salto em tecnologia, investindo pesado na estrutura produtiva e de turismo, tudo para elaborar um whisky puro malte de qualidade, além de atender o turista ávido por novidades. Investimentos na ordem de R$ 30 milhões foram decisivos para entregar uma planta multifuncional, pensada na produção e no turismo. São sete mil metros quadrados de área construída numa área total de 90 mil metros quadrados.

