Novo atrito divide PSL gaúcho

O presidente estadual do PSL, deputado federal Nereu Crispim, que aguarda o desfecho de um processo da Justiça Eleitoral que poderá levar à perda do seu mandato, indicou cerca de 50% dos cargos da bancada, na Assembleia Legislativa. O detalhe é que a indicação foi feita sem qualquer consulta aos deputados que integram a bancada. Resultado: ganhou rejeição unânime da bancada estadual do PSL, que deseja vê-lo afastado da presidência do partido. Crispim só está no comando do PSL no Estado, porque foi nomeado pela direção nacional do partido.

Com Leilão da BR 101, surgirão oito praças de pedágio

A minuta do projeto de leilão marcado para 2020, que definirá a concessão da BR 101 no trecho entre Osório e Florianópolis, fará surgir mais seis praças de pedágio. Além da praça que já vem sendo construída em Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, outras cinco serão instaladas no trecho catarinense até Florianópolis.

80 anos de Reginaldo Pujol

Decano e futuro presidente da Câmara de Porto Alegre no próximo ano, o vereador Reginaldo Pujol, do Democratas comemora no próximo dia 4 de outubro, seus 80 anos. Com direito a uma recepção por adesão no Clube do Comércio, para a qual os convites, muito disputados, já se acham esgotados há pelo menos uma semana.

As fraudes do Seguro Defeso

Professores universitários, profissionais liberais e outras categorias profissionais estavam inscritos no cadastro de pescadores profissionais com direito a receber o seguro Defeso, benefício do INSS. Ontem, a Polícia Federal foi às ruas de Caxias do Sul, para cumprir mandados da terceira fase da Operação Timoneiro, que investiga fraudes de R$ 70 milhões envolvendo o Seguro Desemprego de Pescador Artesanal, conhecido como Seguro Defeso.

INSS dá chance aos pescadores irregulares

O INSS, em articulação com a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disponibilizou a liberação de linha direta para o descadastramento dos beneficiários do seguro-defeso. O cancelamento do benefício pelo telefone 135 visa facilitar o desligamento voluntário pelos pescadores que não têm direito ao Seguro Defeso.

No Brasileirão do Serasa, Grêmio e Inter estão no G 4

O milionário negócio do esporte vive uma contradição. Uma lista dos clubes com maior número de protestos na série A, com base em dados do Serasa, indica que entre dezembro de 2014 e agosto deste ano, a dupla Grenal ocupa terceiro e quarto lugares. O Grêmio aparece em terceiro lugar, com 83 protestos, entre outubro de 2014 e abril de 2019 e dívida de R$ 603 mil, enquanto o Internacional de Porto Alegre está em quarto lugar acumula 161 registros, com quarta maior dívida: R$ 1,028 milhão.

