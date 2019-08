Novo comando

Mário Bernd assumirá a presidência da Banrisul Armazéns Gerais S.A. Fundada em novembro de 1953, teve seu capital aberto em 1996. A sede se localiza em Canoas, entre a BR-116 e a BR-386. A área total é de 77 mil e 300 metros quadrados.

As atividades da Banrisul Armazens Gerais S.A. envolvem a movimentação de mercadorias nacionais, além de funcionar como Entreposto Aduaneiro de Importação e Exportação.

Sem disfarce

Entre muitos defeitos apontados pela oposição, o presidente Jair Bolsonaro tem uma qualidade rara: não mascara a realidade. Ontem, afirmou que o Brasil está sem dinheiro e que seu governo faz um milagre para sobrevivência do País. Quer dizer: o Tesouro Nacional não tem recursos para resolver incontáveis problemas.

Os antecessores levavam sempre à mão uma caixinha com maquiagens para fingir.

É um carrossel

O problema dos governos se concentra no pagamento de juros e nas renúncias concedidas no pagamento de impostos. Os déficits fiscais são sistemáticos há décadas. Para financiar os rombos, toma dinheiro no mercado, pagando juros. Até ontem à noite, a rolagem da dívida do governo federal, contando a partir de 1º de janeiro deste ano, estava custando 338 bilhões de reais, conforme o placar eletrônico Jurômetro.

Puxando brasa para sua sardinha

No Estado, por muitas décadas, levou dinheiro da Secretaria da Fazenda quem mais se movimentou no jogo desordenado de pressões. O orçamento, por definição, envolve escassez de recursos. Se os meios fossem ilimitados, sua elaboração seria dispensável.

Problema vem de longe

“Está em jogo na Amazônia o destino de um projeto de desenvolvimento e integração nacional que se revelou predatório e tecnicamente inviável devido à falta de conhecimento adequado da área antes da ocupação (…) O que se impõe é encontrar formas de aproveitar o potencial da região em benefício dos seus habitantes e do País sem destruí-la de forma irreversível”.

Opinião de José Goldemberg, ex-reitor da Universidade de São Paulo, escrita em agosto de 1989.

Data redonda

Em 2020, a volta à Democracia completará 35 anos. Boa oportunidade para conferir o que deu certo e errado.

Precaução

A direção do PSL queria que o presidente Jair Bolsonaro gravasse um vídeo, convidando simpatizantes para se filiarem. Caiu fora para evitar que ocorresse “ciumeira”, como disse, em outros partidos que apóiam as reformas do governo.

Há 30 anos

Em 1989, foi registrada a inflação mais elevada da história brasileira. O índice acumulado atingiu 1.764,83 por cento.

Desde 1940, as alternativas de diferentes governos para conter a inflação foram o congelamento de preços; atuação de órgãos controladores como Cofap, Sunab, Conep, CIP, Seap e DAP; sanções como interdição do estabelecimento, desapropriação , corte de crédito e de redesconto de duplicatas. Não deram certo.

A confusão persistiu até 1994, quando surgiu o Plano Real.

Direto ao chão

Cálculo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia: no ano passado, 11 mil e 741 brasileiros foram internados por terem se envolvido em acidentes com bicicleta. Geraram custo de mais de 14 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. A avaliação de 2019 incluirá os patinetes, que disputam espaço com pedestres nas calçadas. Nas duas hipóteses, joelhos são para-choques.

Qual o futuro

A Câmara dos Deputados fará mesa-redonda para discutir a situação dos pequenos comerciantes e agricultores instalados ao longo da BR-101, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com a concessão da rodovia para a empresa CCR. Será segunda-feira, às 14 horas, no município de Três Cachoeiras.

O carrossel gira

O País tem um novo contingente na sociedade: reféns da perplexidade.

Briga de foice

Em 1990, Alexandre Frota foi ator do filme O Escorpião Escarlate. O presidente Bolsonaro pegou o bonde errado ao começar o bate-boca com o deputado agora tucano.

