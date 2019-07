Novo filme de Maísa já tem trailer junto com Fernanda Gentil

A adaptação do livro de Thalita Rebouças ganhou espaço nas telinha dos cinemas. “Ela disse, Ele disse” estreia no dia 3 de outubro nos cinemas de todo Brasil. O livro foi lançado em 2010, e conta a história de dois adolescentes de 14 anos em uma escola cheia de grupinhos e mal-entendidos. “Entre provas, amizades, bullying, crushes e as armadilhas das redes sociais, a história mostra como meninos e meninas podem sentir as mesmas coisas, mas pensar e agir de maneiras completamente diferentes”, diz a sinopse do filme.

Fernanda Gentil dará vida a mãe de Rosa e Maísa vai protagonizar sua primeira vilã! Quem também dá as caras na trama é a blogueira e youtuber Bianca Andrade! Já estamos ansioso para ver este elenco juntos!

