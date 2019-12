Acontece Nubank é o banco mais recomendado pelos brasileiros

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Pesquisa da CVA analisou a satisfação dos consumidores e a probabilidade deles indicarem seu banco a parentes e amigos Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Estudo da CVA aponta que o Nubank é hoje o banco mais recomendado do Brasil. Com 83,5%, o índice NRS – do inglês, Net Recommendation Score – faz da fintech a instituição do sistema financeiro que os brasileiros mais recomendam a amigos e familiares. O cartão de crédito da fintech também foi mais recomendado, com uma taxa de indicação de 88,6%. É a primeira vez que os bancos digitais são avaliados pela pesquisa.

O nível de excelência no relacionamento com o cliente pode estar entre os principais motivos da indicação. A pesquisa da CVA mostrou que os canais de atendimento do Nubank são os mais bem-avaliados e apresentam nota superior a do mercado, com destaque para o “atendimento via telefone” (17% acima do mercado) e “serviços via internet pelo celular (12%) e computador (11%)”. Quando analisado agilidade, praticidade e cordialidade dos atendentes de telefone, a nota do Nubank é a mesma do segmento de alta renda das instituições tradicionais e muito superior à apresentada no setor de varejo.

A pesquisa ainda apontou que o Nubank é a instituição com melhor valor percebido pelos brasileiros. O cálculo considerou a relação custo-benefício da fintech, que foi pioneira no país ao lançar um cartão de crédito sem anuidade e disseminar uma cultura de custos competitivos e sem cobrança de tarifas abusivas.

O Nubank é hoje maior banco digital do mundo e principal fintech da América Latina com mais de 15 milhões de clientes presentes em 100% dos municípios brasileiros.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário